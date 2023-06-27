В Україна вироблятимуть техніку для розмінування, світові бренди погодилися

Підписано відповідний меморандум.

Світові виробники машин, які забезпечуються розмінування, оголосили про локалізацію виробництва своєї техніки в Україні. Про це повідомив заступник голови комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, інформує ZN.ua .

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«На полях Ukrainian recovery conference у Лондоні підписані два знакових меморандуми про організацію виробництва в Україні сучасної техніки для розмінування. Компанія Пожмашина на своїх потужностях готує виробництво у співпраці зі світовим лідером в розмінувальних машинах данською Hydrema. А підприємство А3ТЕХ-УКРАЇНА домовилось про виробництво обладнання за технологіями хорватської ДОК-ІНГ», - зазначив він.

За його словами, у разі замовлення від держави уряд Данії надасть фінансування, в тому числі грантове, для забезпечення потреб українських служб у такій техніці.

«Україні все ще часто пропонують взяти кредит на придбання готової іноземної техніки, і потім довго його повертати невідомо з яких джерел. Ми маємо навчитись говорити “ні” на такі пропозиції. І пропонувати інший підхід. Найбільш ефективне відновлення для нас - це виробництво товарів для відновлення в Україні. Українським виробникам є що запропонувати іноземним партнерам: великий парк сучасних верстатів і обладнання, кваліфіковані робітники і інженери, нижчий в порівнянні з ЄС рівень витрат. Виробнича кооперація з місцевими виробниками або розміщення виробництва в Україні - ось чого ми потребуємо. Локалізація - ключова політика для відновлення економіки», - додав він.