Загальна мобілізація: у Києві чоловіків без повісток зобов'язали з'явитися до військкомату до 29 червня

У Києві чоловіків, які ще не отримували повістки, зобов'язали з'явитися у військкомат. Це потрібно зробити до 29 червня.

Відповідне розпорядження оприлюднено у наказі начальника Оболонського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Києві, опублікованому 19 червня. Військовозобов'язаних чоловіків, які проживають на цій території, зобов'язали у 10-денний термін з'явитися до ТЦК.

Наголошено, що відвідати військкомат мають як ті, хто вже отримав повістки, так і громадяни, які перебувають в Оболонському районі по роботі або у зв'язку з іншими обставинами й перебувають на обліку в інших ТЦК. Українці, яким ще не вручали повісток, а також відрядженим, слід прийти у військкомат у 3-денний термін після публікації наказу.

Органи державної влади, підприємства, установи та організації, які керують багатоквартирними будинками, а також голови правління ОСББ повинні повідомити про це військовозобов'язаних. Наказ видано для актуалізації військово-облікових даних військовозобов'язаних громадян.

Наголошено, що військовозобов'язаним зараз не можна міняти місце проживання без погодження з керівництвом військкомату.

"Громадяни, які ухиляються від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період, в умовах режиму військового стану та не з'являються за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, несуть відповідальність відповідно до законодавства України", - нагадали у наказі.

Також повідомляється, що ухилісти ризикують отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Чоловіків, які відмовляються від явки до військкомату, дозволено розшукувати, затримувати та примусово доставляти до ТЦК.

Нагадаємо, що на заході України чоловікам заборонили лікуватись без дозволу військкомату.

Раніше була названа умова, за якої чоловіки можуть отримати відстрочку від служби в армії.