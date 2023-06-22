Ситуація з ядерною безпекою на ЗАЕС нестабільна – Гроссі

Агентству відомо про повідомлення щодо замінування ставка-охолоджувача.

Ситуація з ядерною безпекою та безпекою на Запорізькій АЕС вкрай нестабільна. Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після візиту до ЗАЕС, інформує ZN.ua.

«Ситуація з ядерною безпекою та безпекою на Запорізькій АЕС вкрай нестабільна. Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону загалом і додала серйозні труднощі для цієї великої атомної електростанції. Зараз як ніколи всі сторони повинні повністю дотримуватись основних принципів МАГАТЕ, покликаних запобігти ядерній аварії. Ми активізуємо наші зусилля щодо сприяння ядерній та фізичній безпеці, а також надаємо допомогу постраждалому регіону іншими способами», — заявив Гроссі.

Він зазначив, що МАГАТЕ збільшило свою присутність на ЗАЕС з метою контролю за дотриманням п'яти основних засад захисту станції під час військового конфлікту.

Також МАГАТЕ відомо про повідомлення про міни, встановлені поблизу ставка-охолоджувача. І хоча під час візиту Гроссі на об'єкті мін виявлено не було, МАГАТЕ відомо про попередні установки мін за межами периметра станції, про що Агентство раніше повідомляло, а також у певних місцях усередині.

«Наша оцінка цих конкретних місць розміщення полягала в тому, що хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об'єкта не будуть істотно порушені. Ми уважно стежимо за цим питанням», - сказав Гроссі, йдеться у повідомленні.

Серед інших проблемних аспектів на ЗАЕС Гроссі відзначив проблему з резервами води, що охолоджують реактор, а також те, що ЗАЕС, як і раніше, залежить від єдиної діючої лінії електропередачі на 750 кіловольт (кВ) для зовнішньої електрики, необхідної їй для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки.

Раніше в інтерв'ю президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче підірвати Заопрозьку атомну станцію. Також про замінування охолоджувача заявив голова ГУР Кирило Буданов.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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