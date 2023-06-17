Президент ПАР презентував у Києві мирний план

План включає десять пунктів.

Президент Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса під час відвідин Києва презентував план африканських країн з досягнення миру в Україні, який складається з десяти пунктів, інформує ZN.ua.

Президент ПАР презентував у Києві мирний план
© https://www.president.gov.ua/

Під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським Рамафоса подякував за можливість представникам семи африканських країн приїхати з місією до Києва.

Рамаоса зауважив, що це "історична місія, спрямована на досягнення миру". Він зазначив, що сьогодні вони вислухають президента Зеленського, а завтра попрямують до президента Путіна, щоб вислухати його пропозиції до миру.

Президент ПАР зазначив, що різні країни висували свої пропозиції щодо досягнення миру, проте «рух до миру буде складним шляхом, який вимагає, щоб усі міркування були викладені на стіл».

«Основною складовою місії, з якою ми прибули сюди, є те, що ця війна повинна бути врегульована, мир має бути досягнутий через переговори, дипломатичним шляхом. Ми певні, що треба рухатися до миру, бо усі війни колись закінчуються. Ми віримо, що ця війна повинна бути завершена якомога швидше», - зазначив Рамафоса.

Він також додав, що країни Африки відчувають негативні наслідки цієї війни через дефіцит добрив і високі ціни на зернові. Тому одна із складових мирного плану - щоб обидві країни забезпечили рух зернових і добрив через логістичні шляхи.

Третьою складовою мирного плану він назвав деескалацію конфлікту.

Четвертий пункт - суверенність держав і народів відповідно до Статуту ООН, «і це треба поважати», зазначив Президент ПАР.

П'ятою складовою, за його словами, є необхідність гарантій безпеки для всіх країн.

Шостим основним елементом мирного плану, за його словами, є гуманітарні питання.

«Повинна бути гуманітарна підтримка тих, хто став жертвами війни, хто страждає. Ми підтримуємо цю гуманітарну допомогу, вважаємо, що така допомога повинна надаватися тим, хто є справжніми жертвами цієї війни», - зауважив Рамафоса, передає "Укрінформ".

Восьмим основним компонентом є обов'язковий обмін полоненими, зазначив Президент ПАР, додавши, що це також повинно включати «повернення додому дітей».

Дев'ятою складовою, за його словами, є повоєнна відбудова, а десятим основним елементом він назвав кращу взаємодію з країнами Африки.

«Ми ніколи не думали, що наш сьогоднішній візит і наш візит завтра до Росії приведе до негайних результатів, які всі це (війну Росії проти України. – ред.) завершать. Але ми готові долучатися до пошуку мирного рішення. Ми вітаємо відкритість Президента Зеленського про необхідність подальших кроків у цьому напрямку. Ми як лідери африканських країн, заявляємо про готовність до подальшої участі», - резюмував Президент ПАР.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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