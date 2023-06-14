Нас захоплять, візьмуть 5 мільйонів українців і відправлять на Європу, - Георгій Біркадзе про первинні плани путіна

Біркадзе

Політичний та економічний експерт Георгій Біркадзе пояснив, що у первинні плани путіна не входила реальна війна з Україною, він вважав, що це буде легка прогулянка, а далі – Європа.

Про це він розповів у програмі «Урядовий квартал».

«Це відбувається тільки тому, що путіну дозволили так робити, він розуміє, що йому це дозволено, він може це робити. Якби йому дали по зубах у 2008 році, коли він напав на Грузію, я впевнений, не було би ні 2014 року, захоплення Криму, ні 2022 року. Нічого би цього не було, але йому дали дозвіл, зелене світло, щоб він це робив», - стверджує Георгій Біркадзе.

На його думку, путін ніколи не думав, що буде справді воювати з Україною. Принагідно експерт нагадує, що у 2008 році росія напала на Грузію із 30 тисячами своїх військових, на Чечню – із кількома тисячами, як і на Крим і Донбас. Тому, констатує він, реальної сьогоднішньої повномасштабної війни з Україною у планах не було, але виявилося, що українці – найпотужніші військові, тим паче, що це люди, які боронять свою державу.

«Вони вважали, що, оскільки українці – найкращі військові, вони зараз швиденько нас захоплять, візьмуть 5 мільйонів українців і відправлять на Європу. От я впевнений», - заявляє Георгій Біркадзе.


Тарас Галушко, politeka.net





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