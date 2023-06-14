У США не підтвердили знищення росіянами 16 БМП Bradley

Але й не спростували.

Кілька днів тому в мережі почали ширитися відео того, як під час одного з боїв росіяни розбили колону з українськими військовими, внаслідок чого було знищено 16 БМП Bradley. Проте заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час останнього брифінгу зауважила, що у США наразі немає підтверджень цього, інформує ZN.ua.

У США не підтвердили знищення росіянами 16 БМП Bradley
© Википедия

"Я бачила ці повідомлення, але я не можу підтвердити деякі відео та зображення. Принаймні те, що ми бачимо від росіян, які оприлюднили ці знімки", – сказала вона, додаючи, що Пентагон слідкує за ситуацією.

Сінгх також відзначила, що США при виділенні військової допомоги Україні допускали можливі втрати серед техніки, яких під час війни уникнути неможливо. Проте, чи будуть Штати заміняти кожну одиницю знищеного озброєння - невідомо.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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