У США не підтвердили знищення росіянами 16 БМП Bradley

Але й не спростували.

Кілька днів тому в мережі почали ширитися відео того, як під час одного з боїв росіяни розбили колону з українськими військовими, внаслідок чого було знищено 16 БМП Bradley. Проте заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час останнього брифінгу зауважила, що у США наразі немає підтверджень цього, інформує ZN.ua .

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"Я бачила ці повідомлення, але я не можу підтвердити деякі відео та зображення. Принаймні те, що ми бачимо від росіян, які оприлюднили ці знімки", – сказала вона, додаючи, що Пентагон слідкує за ситуацією.