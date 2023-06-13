Українські військові вполювали «Орлана» та «Алігатора» - Генштаб

Крім того ЗСУ знищили шість зенітно-ракетних комплексів та три пункти управління.

Минулої доби наші воїни знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та БПЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує ZN.ua .

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Гелікоптер Ка-52 «Алігатор» – це російський ударно-розвідувальний вертоліт нового покоління. Його росіяни використовували як основний ударний гвинтокрил у перші місяці вторгнення в Україну.

«Орлан-10» – російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. Цей безпілотник має доволі велику дальність і тривалість польоту – до 600 км і до 16 годин відповідно. Це дозволяє йому вести розвідку на великій відстані здійснювати тривале патрулювання території. Отже, вчора росіяни не дорахувалися двох доволі серйозних літальних апаратів.

Українська ж авіація за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.