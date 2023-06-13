США не мають сумнівів щодо успіху України у поверненні своїх територій

Успішний контрнаступ може змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Білий дім не сумнівається в успіху Києва в тому, що стосується повернення захоплених Росією українських земель, і США сповнені рішучості продовжувати надавати максимальну підтримку Україні, щоб вона могла досягти успіху на полі бою. Про це на прес-конференції у Вашингтон заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує ZN.ua .

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Він анонсував новий значний пакет політичної та практичної допомоги Україні, оголошення якого, за словами держсекретаря США , можна очікувати на саміті НАТО у Вільнюсі, що відбудеться в липні.

При цьому Блінкен зазначив, що давати оцінки ходу українського контрнаступу зарано. Але він висловив припущення, що успіх на полі бою може змусити президента Росії Владіміра Путіна розпочати переговори про припинення війни.