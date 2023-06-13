США не мають сумнівів щодо успіху України у поверненні своїх територій

Успішний контрнаступ може змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Білий дім не сумнівається в успіху Києва в тому, що стосується повернення захоплених Росією українських земель, і США сповнені рішучості продовжувати надавати максимальну підтримку Україні, щоб вона могла досягти успіху на полі бою. Про це на прес-конференції у Вашингтон заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує ZN.ua.

США не мають сумнівів щодо успіху України у поверненні своїх територій
© U.S. Department of State photostream

Він анонсував новий значний пакет політичної та практичної допомоги Україні, оголошення якого, за словами держсекретаря США, можна очікувати на саміті НАТО у Вільнюсі, що відбудеться в липні.

При цьому Блінкен зазначив, що давати оцінки ходу українського контрнаступу зарано. Але він висловив припущення, що успіх на полі бою може змусити президента Росії Владіміра Путіна розпочати переговори про припинення війни.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Через чотири дні після катастрофи на ГЕС: Путін нарешті розпорядився створити урядову комісіюЧерез чотири дні після катастрофи на ГЕС: Путін нарешті розпорядився створити урядову комісію
Верховна Рада звернулась до ООН із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризмуВерховна Рада звернулась до ООН із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму
Загарбники посилюють адміністративно-поліцейський режим на окупованих територіях Запоріжжя — ЦНСЗагарбники посилюють адміністративно-поліцейський режим на окупованих територіях Запоріжжя — ЦНС
МЗС Британії: Брязкання зброєю з боку Путіна не завадить нам підтримувати УкраїнуМЗС Британії: Брязкання зброєю з боку Путіна не завадить нам підтримувати Україну
Росіяни селять разом із військовими тих, хто врятувався від повені, щоб прикритися від ударів – ГенштабРосіяни селять разом із військовими тих, хто врятувався від повені, щоб прикритися від ударів – Генштаб
Блок рекламы


Похожие новости
Путін заговорив про створення "санітарної зони" в Україні, щоб припинити обстріли територій РФПутін заговорив про створення "санітарної зони" в Україні, щоб припинити обстріли територій РФ
Я вважаю неможливим назвати точні дати вступу України до НАТО – СтолтенбергЯ вважаю неможливим назвати точні дати вступу України до НАТО – Столтенберг
Україна подала запит Австралії щодо винищувачів F/А-18 — посол МірошниченкоУкраїна подала запит Австралії щодо винищувачів F/А-18 — посол Мірошниченко
СБУ повідомила про підозру керівнику Росморрічфлоту: сприяв у перекиданні військ РФ до УкраїниСБУ повідомила про підозру керівнику Росморрічфлоту: сприяв у перекиданні військ РФ до України
Контрнаступ України розпочався — МакронКонтрнаступ України розпочався — Макрон
Росія утилізовує судна ВМС України, які були захоплені в 2014 роціРосія утилізовує судна ВМС України, які були захоплені в 2014 році
У Польщі спробували обікрасти потяг, який віз боєприпаси для УкраїниУ Польщі спробували обікрасти потяг, який віз боєприпаси для України
Бельгія продовжуватиме підтримку України, навіть попри розслідування з приводу використання її зброї на території РосіїБельгія продовжуватиме підтримку України, навіть попри розслідування з приводу використання її зброї на території Росії
Донецький "воєнкор" схвалював російську агресію та знімав сюжети на сході України для росЗМІ, за що отримав підозруДонецький "воєнкор" схвалював російську агресію та знімав сюжети на сході України для росЗМІ, за що отримав підозру
Росія не повинна досягти своїх військових цілей у війні на території України – президентка УгорщиниРосія не повинна досягти своїх військових цілей у війні на території України – президентка Угорщини
Последние новости
Подгружаем последние новости