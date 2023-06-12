У Генштабі показали, як українські "ахіллеси" нищать російські Т-80

Відео зняте на куп'янському напрямку.

У Генштабі показали відео того, як з допомогою БПЛА українські захисники знищили російський танк Т-80, всередині якого був екіпаж. Пресслужба ГШ на своїй сторінці в Facebook зазначає, що зробили це військові ударної роти дронів "Ахіллес", інформує ZN.ua .

© Facebook/Генштаб ЗСУ

"На відео зображена робота ударної роти БПЛА "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка", - підписала пресслужба Генштабу.

Там додали, що інцидент стався на куп'янському напрямку. Скільки саме російських окупантів постраждали невідомо.