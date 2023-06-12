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2023-06-12
У Генштабі показали, як українські "ахіллеси" нищать російські Т-80
Відео зняте на куп'янському напрямку.
У Генштабі показали відео того, як з допомогою БПЛА українські захисники знищили російський танк Т-80, всередині якого був екіпаж. Пресслужба ГШ
© Facebook/Генштаб ЗСУ
"На відео зображена робота ударної роти БПЛА "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка", - підписала пресслужба Генштабу.
Там додали, що інцидент стався на куп'янському напрямку. Скільки саме російських окупантів постраждали невідомо.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua