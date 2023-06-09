Росіяни селять разом із військовими тих, хто врятувався від повені, щоб прикритися від ударів – Генштаб

Як зазначається, військові РФ використовують наслідки підриву Каховської ГЕС у своїх цілях.

Російські окупанти розселяють жителів тимчасово зайнятої частини Херсонської області, яким вдалося виїхати з небезпечної зони підтоплення після підриву Каховської ГЕС, на об’єктах, де вже перебувають військові РФ . Ворог далі використовує наслідки скоєного ним злочину у власних цілях, повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України у Facebook , інформує ZN.ua .

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"Зокрема, людей, які евакуювались із затоплених населених пунктів, розселяють у пансіонатах та базах відпочинку, де вже розміщені військові підрозділи. Таким чином, загарбники намагаються убезпечитись, прикриваючись цивільним населенням", – зазначили в Генштабі ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що на тлі підриву росіянами Каховської гідроелектростанції в тимчасово захопленій Олешківській громаді Херсонської області виникла гуманітарна катастрофа. Критичною була ситуація і в місті Гола Пристань.

У Головному управлінні розвідки України розповіли, що окупанти довго готувалися до теракту. За даними президента Володимира Зеленського, знищити об'єкт ззовні фізично неможливо, тому підрив могли здійснити зсередини. В "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС зруйнована повністю. Через російський теракт опинилися під водою 600 квадратних кілометрів Херсонської області, з них 32% – правобережжя та 68% – лівий берег. Увечері 8 червня рівень води в Каховському водосховищі впав нижче "мертвої точки".