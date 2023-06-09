Україна має хороші перспективи виробляти ракети з дальністю понад 1000 км – Резніков

Міністр нагадав про успіхи ракет "Нептун" нашого виробництва.

Український оборонно-промисловий комплекс має можливості в майбутньому почати виробляти ракети, що зможуть завдавати ударів по ворожих цілях на відстані в понад 1000 кілометрів, заявив міністр оборони держави Олексій Резніков під час обговорення "Діалоги про відновлення України", організованого командою NV , інформує ZN.ua .

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"У нас з вами дуже хороші перспективи мати українські ракети з дальністю ураження більше ніж 1000 кілометрів", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи може Україна запустити виробництво далекобійних ракет.

Міністр пояснив, що Україна має затверджену ракетну програма, на яку офіційно виділяються гроші з державного бюджету. Виконавцями виступають українські виробники.

Резніков також нагадав,що флагман Чорноморського флоту РФ , крейсер "Москва", наші захисники потопили протикорабельними ракетами "Нептун" українського виробництва. За його словами, після цього країна отримала західні Harpoon.

"Як тільки наші партнери будуть знати, що наші ракети летять більше ніж на 200, 300, 400 км, я переконаний, з’являться і ATACMS, і все решта. Тому що захочеться, щоб у такій добрій парі вони працювали", – додав глава Міноборони.