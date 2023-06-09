Наєв: Жоден воїн не має бути відправленим на виконання бойових завдань непідготовленим

Генерал-лейтенант наголосив, що в усіх угрупованнях, які йому підпорядковуються, контролюється ситуація щодо підготовки військовослужбовців.

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Командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, на брифінгу під час військових навчань, заявив, що непідготовлені воїни українських Збройних сил не мають відправлятися виконувати бойові завдання. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

"Підготовку наших хлопців я оцінюю дуже високо, але для того, щоб вони почували себе впевненішими на полі бою, ми проводимо такі тренування. Мій наказ кожному сержанту кожного угруповання, бригади: жоден воїн не має бути відправленим на виконання бойових завдань непідготовленим. Підготовка – це дуже важливо", – сказав він.

На думку Наєва, навчання з досвідченими командирами – це "справжня бойова сила". Командувач висловив переконання, що це сприяє збереженню життів військових та ефективному виконанню бойових завдань.

Генерал-лейтенант наголосив, що в усіх угрупованнях, які йому підпорядковуються, контролюється ситуація щодо підготовки військовослужбовців.