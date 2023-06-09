Наєв: Жоден воїн не має бути відправленим на виконання бойових завдань непідготовленим

Генерал-лейтенант наголосив, що в усіх угрупованнях, які йому підпорядковуються, контролюється ситуація щодо підготовки військовослужбовців.

Наєв: Жоден воїн не має бути відправленим на виконання бойових завдань непідготовленим
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Командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, на брифінгу під час військових навчань, заявив, що непідготовлені воїни українських Збройних сил не мають відправлятися виконувати бойові завдання. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

"Підготовку наших хлопців я оцінюю дуже високо, але для того, щоб вони почували себе впевненішими на полі бою, ми проводимо такі тренування. Мій наказ кожному сержанту кожного угруповання, бригади: жоден воїн не має бути відправленим на виконання бойових завдань непідготовленим. Підготовка – це дуже важливо", – сказав він.

На думку Наєва, навчання з досвідченими командирами – це "справжня бойова сила". Командувач висловив переконання, що це сприяє збереженню життів військових та ефективному виконанню бойових завдань.

Генерал-лейтенант наголосив, що в усіх угрупованнях, які йому підпорядковуються, контролюється ситуація щодо підготовки військовослужбовців.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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