Зеленський шокований реакцією ООН та Червоного Хреста на підрив дамби Каховської ГЕС

Найбільші міжнародні організації або не дали відповіді на запит про допомогу, або, по суті, відмовили.

Зеленський глибоко розчарований реакцією Організації Об'єднаних Націй (ООН) і Червоного Хреста на підрив дамби Каховської ГЕС, про це він заявив в інтерв’ю Bild, інформує ZN.ua.

Зеленський шокований реакцією ООН та Червоного Хреста на підрив дамби Каховської ГЕС
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За словами українського президента, найбільші міжнародні організації досі або взагалі не відповіли на запити України про допомогу, або відповіли «дуже дипломатичною» відмовою.

«Їх тут немає! Хоча катастрофа сталася стільки годин тому! ООН і Червоний Хрест повинні були першими бути там, щоб рятувати життя, бо саме для цього створювалися ці структури», — наголосив Зеленський.

Те, що зараз відбувається, український президент назвав трагедією, екологічною та людською катастрофою.

У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська підірвали Каховську гідроелектростанцію на півдні України. Однак, у той час, коли українці заявляли про можливу екологічну та радіаційну катастрофу, Організація Об’єднаних Націй, метою якої є підтримання та зміцнення миру, відзначала день російської мови.

Згодом ООН таки відреагувала на трагедію і заявила, що руйнування Каховської греблі наражає на небезпеку тисячі мирних жителів, які не мають бути ціллю.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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