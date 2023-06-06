Підрив Каховської ГЕС: Міненерго попередило про ризики для Херсонської ТЕЦ

Наразі Міненерго попередило про ризик підтоплення ТЕЦ.

Через підрив Каховської гідроелектростанції, яким сьогодні відзначилась Росія, є ризики підтоплення енергооб’єктів на Херсонщині, зокрема Херсонської ТЕЦ, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України, інформує ZN.ua.

Підрив Каховської ГЕС: Міненерго попередило про ризики для Херсонської ТЕЦ
© Міністерство енергетики України (Міненерго)/Facebook

"Через підрив дамби є ризики підтоплення енергооб’єктів на Херсонщині, зокрема Херсонської ТЕЦ. Через підтоплення у місті вже знеструмлено майже 12 тисяч споживачів (р-н "Острів"), можливі проблеми з водопостачанням. Готуються превентивні антикризові заходи", – йдеться у повідомленні.

На думку експертів ZN.UA, підтоплення ТЕЦ означає її зупинку, а це у свою чергу дефіцит електроенергії та складнощі з подальшим запуском станції в майбутньому.

Однак, як повідомили в Міненерго, наразі енергетична система країни працює стабільно. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Крім того, попри поступове зниження рівня води, прямої загрози для окупованої Запорізької АЕС немає.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня російські військові підірвали дамбу на Каховській ГЕС. За словами місцевих жителів, вибух був лише один, але після нього конструкції почали руйнуватися одна за одною. Згодом в "Укргідроенерго" заявили, що станція зруйнована повністю і відновленню не підлягає.


Олена Середа, ZN.ua





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