ГУР МО попередило росіян, що "настав час відплати"

Очевидно, що це є анонсом майбутніх операцій розвідників з деокупації українських земель.

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало сьогодні вранці у своїх соцмережах інтригуюче відео. На ньому показують кадри того, як наші захисники готуються до бою та запускають безпілотні літальні апарати різних типів, інформує ZN.ua.

ГУР МО попередило росіян, що
© Скріншот ZN.UA

На своєму Tg-каналі цей відеоролик розвідувальники підписали коротко: "Прийшов час відплати".

Про що саме йдеться - невідомо. Та БПЛА у відео наштовхують на думку, що "бавовни" на тимчасово окупованих територіях України і, можливо, у Росії стане більше.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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