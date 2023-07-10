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2023-07-10
ГУР МО попередило росіян, що "настав час відплати"
Очевидно, що це є анонсом майбутніх операцій розвідників з деокупації українських земель.
Головне управління розвідки Міноборони опублікувало сьогодні вранці у своїх соцмережах інтригуюче відео. На ньому показують кадри того, як наші захисники готуються до бою та запускають безпілотні літальні апарати різних типів, інформує
© Скріншот ZN.UA
На своєму
Про що саме йдеться - невідомо. Та БПЛА у відео наштовхують на думку, що "бавовни" на тимчасово окупованих територіях України і, можливо, у Росії стане більше.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua