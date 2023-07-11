В ОП розповіли, як відновлюється постачання води після підриву Каховської ГЕС

У різних населених пунктах ситуація відрізняється.

Наразі в населених пунктах, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, триває відновлення водопостачання. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба, передає Укрінформ, інформує ZN.ua.

В ОП розповіли, як відновлюється постачання води після підриву Каховської ГЕС
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За його словами, в Нікопольському і Криворізькому районах спеціалісти намагаються повернути централізоване водопостачання. За його словами, паралельно з масштабним проєктом будівництва водогону втілюються локальні проєкти.

Відносно Нікополя, то на деякий час у частині міста вдавалося відновити водопостачання, але зараз мешканці знову без води. Ситуація складна ще й тому, що через обміління Каховського моря ґрунт посунувся і обірвав мережі.

"Зараз їх ремонтують. Паралельно модернізують стару систему водопостачання. Роботи ускладнені постійними ворожими обстрілами", – зазначив він.

У місті Покров Нікопольського району Дніпропетровської області уже тиждень як відновили водопостачання. Наступний етап – це модернізація фільтрувальної станції або установка нових очисних споруд у Покрові. Кулеба зазначив, що до цих проєктів залучатимуть міжнародних партнерів.

"Марганець (місто в Нікопольському районі Дніпропетровської області, – ред.) – там також зводять новий водогін та ставлять насосну станцію. Завершити роботи планують у серпні. Кривий Ріг на 100% із водопостачанням, але подача води здійснюється за графіком. Там продовжується будівництво магістрального водогону Інгулець-Південне за державним проєктом. Втілюють у місті ще один власний проєкт. Доки працюють будівельники, людям воду підвозять. Усюди, де це необхідно", – додав він.

Водночас заступник голови ОП розповів про ситуацію у Херсонській області. Він констатував, що на сьогодні напружена ситуація з постачанням води у Милівській, Нововоронцовській громадах та місті Берислав.

"Тривають роботи з якнайшвидшого відновлення повноцінного водопостачання в районі. Людям щодня роздається бутильована вода. У місті Херсон уже є питна вода в кранах, крім мікрорайону Острів. Централізоване водопостачання підключене для технічних потреб", – резюмував Кулеба.


Олена Середа, ZN.ua





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