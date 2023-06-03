Китай відповів на критику Остіна: "США намагаються обійти "принцип одного Китаю"

Представник Китаю на безпековому саміті в Сінгапурі заявив, що слова Остіна стосовно Тайваню не відповідають дійсності.

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Заступник начальника об'єднаного штабу Центральної військової ради КНР генерал-лейтенант Цзін Цзяньфен заявив, що слова голови міноборони США Ллойда Остіна стосовно ситуації навколо Тайваню спотворюють справжню картину подій. Про це пише " Інтерфакс " з посиланням на South China Morning Post, інформує ZN.ua .

Цзін Цзяньфен заявив, що Остін у своєму виступі намагався обійти "принцип одного Китаю", згідно з яким не можна одночасно визнавати і КНР , і Китайську Республіку на Тайвані. Цзін Цзяньфен зазначив, що США завдають шкоди дії цього принципу, активізуючи взаємні візити з тайванською владою, підтримуючи сепаратистські настрої та продаючи Тайваню більше сучасної зброї.

"По-перше, у світі є лише один Китай , і Тайвань — священна і невід'ємна частина Китаю. По-друге, "принцип одного Китаю" демонструє консенсус міжнародної спільноти з цього питання. Зокрема наших співвітчизників на Тайвані — завершити об'єднання батьківщини", - пояснив Цзін Цзяньфен, а також додав, що Народно-визвольна армія Китаю готова будь-якої миті захистити суверенітет та територіальну цілісність країни.

Остін під час виступу на азіатському саміті з безпеки заявив, що США "глибоко віддані" збереженню статус-кво на Тайвані та виступають проти односторонніх змін його будь-якої зі сторін. Він зазначив, що мережа дружніх США держав в Азії не дозволить вдатися до сили в регіоні, особливо в Тайванській протоці.