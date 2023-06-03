Польща надала Молдові партію озброєння та боєприпасів

Ними оснащатимуться підрозділи поліції.

Польща надала Молдові велику партію озброєння, боєприпасів та обладнання для оснащення поліції. Підтримку Кишеневу надали на тлі спроб внутрішньої дестабілізації в країні проросійськими силами, повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський у Twitter, інформує ZN.ua.

Польща надала Молдові партію озброєння та боєприпасів
Фото: Телеканал TV8

“Незалежна і суверенна Молдова, яка протистоїть спробам внутрішньої дестабілізації, потребує нашої підтримки. Саме тому я вирішив передати молдавській поліції величезний вантаж”, – написав міністр у Twitter.

Польський високопосадовець зазначив, що вантаж складається зі зброї, боєприпасів та іншого обладнання від служб, які належать до силових структур країни.

Про конкретні зразки зброї та боєприпасів, які були передані поліції Молдови, польський міністр не повідомив, однак на деяких фото видно безпілотники та біноклі.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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