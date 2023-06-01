На липневому саміті НАТО обговорюватиметься питання вступу України до Альянсу після війни - прем'єр Латвії

"Ми повинні продовжувати зусилля, щоб прогнати росіян з України".

Прем’єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш прибувши на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові заявив, що на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі підніматиметься питання вступу України до Північноатлантичного альянсу після війни. Про це повідомляє Європейська правда, інформує ZN.ua.

"Я переконаний, що врешті-решт, коли війна в Україні завершиться, Україна повинна стати частиною НАТО. Я абсолютно переконаний у цьому, і я думаю, що ми будемо говорити про це у Вільнюсі наступного місяця", – зазначив глава латвійського уряду.

"Але тема, над якою повинні подумати усі країни, також і за межами НАТО, це те, як ми можемо продовжити підтримувати Україну зараз: зброєю, боєприпасами, грошима. Ми повинні продовжувати зусилля, щоб прогнати росіян з їхньої країни", – додав Каріньш.

Раніше Глава НАТО Єнс Столтенберг, на заході, організованому Німецьким фондом Маршалла в Брюсселі, заявив, що вступ України до Північноатлантичного альянсу під час війни неможливий.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
СБУ викрила та затримала колишнього комуніста - агента ФСБ у ЗапоріжжіСБУ викрила та затримала колишнього комуніста - агента ФСБ у Запоріжжі
На території Білорусі підрозділи росіян готуються до війни в Україні - ГенштабНа території Білорусі підрозділи росіян готуються до війни в Україні - Генштаб
Ракети Storm Shadow показали максимальну ефективність – РезніковРакети Storm Shadow показали максимальну ефективність – Резніков
Веніславський: До завершення війни навряд чи буде ухвалено рішення щодо вступу України до НАТОВеніславський: До завершення війни навряд чи буде ухвалено рішення щодо вступу України до НАТО
У Фінляндії попередили про можливий розпад ОБСЄ вже 2024 рокуУ Фінляндії попередили про можливий розпад ОБСЄ вже 2024 року
Блок рекламы


Похожие новости
«Зерновий коридор» не працює: РФ відмовляється реєструвати вхідний флот до всіх портів України«Зерновий коридор» не працює: РФ відмовляється реєструвати вхідний флот до всіх портів України
Сейм Латвії закликав НАТО запросити Україну до Альянсу цього літаСейм Латвії закликав НАТО запросити Україну до Альянсу цього літа
Ми не можемо говорити про членство України у НАТО в розпал війни – БербокМи не можемо говорити про членство України у НАТО в розпал війни – Бербок
Європарламент схвалив план щодо забезпечення України додатковими боєприпасамиЄвропарламент схвалив план щодо забезпечення України додатковими боєприпасами
Анатолій Чубайс та Віталій Чухлєбов внесені НАЗК у список осіб, на яких досі не накладені санкціїАнатолій Чубайс та Віталій Чухлєбов внесені НАЗК у список осіб, на яких досі не накладені санкції
МВС вирішило, що робити зі зброєю, яку роздали людям на початку війниМВС вирішило, що робити зі зброєю, яку роздали людям на початку війни
У ГУР кажуть, що видали депутату Трубіцину лист на виїзд з України "на прохання іншої структури"У ГУР кажуть, що видали депутату Трубіцину лист на виїзд з України "на прохання іншої структури"
США оголосили про черговий пакет військової допомоги України: що до нього увійшлоСША оголосили про черговий пакет військової допомоги України: що до нього увійшло
Мецола: Атака дронів на Москву не впливає на підтримку України з боку ЄСМецола: Атака дронів на Москву не впливає на підтримку України з боку ЄС
Литва побоюється провокацій з боку Білорусі під час проведення саміту НАТОЛитва побоюється провокацій з боку Білорусі під час проведення саміту НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости