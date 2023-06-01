На липневому саміті НАТО обговорюватиметься питання вступу України до Альянсу після війни - прем'єр Латвії

"Ми повинні продовжувати зусилля, щоб прогнати росіян з України".

Прем’єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш прибувши на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові заявив, що на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі підніматиметься питання вступу України до Північноатлантичного альянсу після війни. Про це повідомляє Європейська правда, інформує ZN.ua .

"Я переконаний, що врешті-решт, коли війна в Україні завершиться, Україна повинна стати частиною НАТО. Я абсолютно переконаний у цьому, і я думаю, що ми будемо говорити про це у Вільнюсі наступного місяця", – зазначив глава латвійського уряду.

"Але тема, над якою повинні подумати усі країни, також і за межами НАТО, це те, як ми можемо продовжити підтримувати Україну зараз: зброєю, боєприпасами, грошима. Ми повинні продовжувати зусилля, щоб прогнати росіян з їхньої країни", – додав Каріньш.

Раніше Глава НАТО Єнс Столтенберг, на заході, організованому Німецьким фондом Маршалла в Брюсселі, заявив, що вступ України до Північноатлантичного альянсу під час війни неможливий.