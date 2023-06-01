Європарламент схвалив план щодо забезпечення України додатковими боєприпасами

Залишилось узгодити план з Єврорадою та ще раз проголосувати у липні.

Європейський парламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів та ракет, що може прискорити постачання військової допомоги Україні, повідомляє пресслужба інституції.

Європарламент схвалив план щодо забезпечення України додатковими боєприпасами
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Цей законопроєкт 3 травня подала на розгляд парламенту Європейська комісія. 1 червня за нього проголосували 446 євродепутатів, 67 виступили проти та 112 утрималися. Далі євродепутати проведуть переговори із Європейською радою, щоб проголосувати узгоджене рішення на пленарному засіданні у липні.

"Сьогоднішнє рішення свідчить про значний крок вперед для безпеки та оборони нашого Союзу, і особливо у нашій твердій підтримці України перед російською агресією. Воно підвищить нашу здатність реагувати на виклики безпеки. Це перемога для Європи та для нашої колективної безпеки. Парламент тепер готовий до переговорів з Радою, і ми сподіваємося досягти угоди якнайшвидше", - сказав керівник переговорної групи ЄП Крістіан Бушой.

Паралельно євродепутати працюють над Законом про посилення європейської оборонної промисловості через загальні закупівлі (EDIRPA) для підтримки співробітництва між державами-членами на етапі оборонних закупівель з метою заповнення найбільш термінових та критичних прогалин.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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