Після вибухів у Маріуполі війська РФ проводять "ротацію"

Окупанти посилюють позиції ППО.

Російські війська після вибухів у тимчасово окупованому Маріуполі 28 травня проводять ротацію особового складу та замінюють розбиту військову техніку, заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram .

"Окупанти почали стягувати на заміну “втомленої” іншу техніку. Старі Т-62 замість втрачених Т-72. Плюс, знов системи ППО "Бук", - наголосив Андрющенко.

Те саме відбувається і з особовим складом військ РФ . Нині нові підроздійли окупантів, за його словами, прямують в бік Мангушу та Бердянська.

Кілька днів тому по базі російських окупантів у Юр'ївці Маріупольського району Донецької області було здійснено удар. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав наслідки успішного відпрацювання по ворогу.