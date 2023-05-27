Росіяни хочуть зареєструвати всі комбайни на Запоріжжі, готуються бігти з сільгосптехнікою – Федоров

Загарбники, ймовірно, створюють новий фейковий орган заради цього.

Російські окупанти мають намір зареєструвати всі комбайни на тимчасово зайнятій території Запорізької області, для чого запускають нову псевдоорганізацію "Держтехнагляд", повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram, інформує ZN.ua.

Росіяни хочуть зареєструвати всі комбайни на Запоріжжі, готуються бігти з сільгосптехнікою – Федоров
Фото ілюстративне
© Pixabay

За його даними, фейкова структура РФ почне "перереєстровувати" самохідну сільськогосподарську техніку та проводити її технічний огляд 1 липня. Росіяни планують оглядати комбайни безпосередньо на підприємствах, а до невеличких фермерів завітати додому для перевірок.

"Окупантам мало нашого зерна – вони готуються бігти з сільгосптехнікою … Складаючи чергові списки привабливого для крадіжки, окупантам слідувало б бути пильнішими. Наші сільгоспвиробники вже продемонстрували: і старенький тракторець здатен "умикнути" їхню "аналоговнєтну" техніку", – зазначив Федоров.


Максим Царук, ZN.ua





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