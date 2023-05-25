Вступ України до НАТО під час війни неможливий – Столтенберг

За словами Генсека Альянсу, це питання наразі не стоїть на порядку денному.

Глава НАТО Єнс Столтенберг, на заході, організованому Німецьким фондом Маршалла в Брюсселі, заявив, що вступ України до Північноатлантичного альянсу під час війни неможливий. Про це повідомляє The Guardian, інформує ZN.ua.

Вступ України до НАТО під час війни неможливий – Столтенберг
© NATO/Flickr

"Я думаю, що всі зрозуміли, що стати членом у розпал війни не стоїть на порядку денному. Питання в тому, що станеться, коли закінчиться війна", – зазначив Столтенберг

Як пише видання, очікується, що президент України Володимир Зеленський особисто відвідає наступний саміт НАТО у Вільнюсі в липні.

Раніше прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда заявляв, що країна не планує ставати членом НАТО, але визнав план альянсу щодо відкриття офісу Альянсу в Японії.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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