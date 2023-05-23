Зрадника з Одеси засудили до 15 років за ґратами

Він допомагав наводити ракети на регіон та здавав обороноздатність області.

Суд виніс вирок жителю Одеси, який допомагав ворогу знищувати українські міста. Чоловік добровільно сприяв окупантам у здійсненні підривної діяльності проти України, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора. Зрадник фіксував маршрути переміщення особового складу, захисні укріплення, маскування, місця зосередження бойової техніки та озброєння Збройних Сил України, інформує ZN.ua .

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Як повідомляє слідство, ворожий агент у соціальних мережах збирав інформацію також про волонтерів, які надають допомогу українським захисникам, одеситів, які транслюють активну проукраїнську позицію. Ще він збирав інформацію про персональні дані відомих йому українських військових для подальшої їх ліквідації.

З-поміж іншого одесит передавав білоруській журналістці дані про підготовку ЗСУ, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України до оборони Одещини. Зібрану інформацію агент загарбників передавав ворогу для коригування ракетних ударів по регіону.