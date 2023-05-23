В ЄС попередили Сербію, що зв'язки з Росією шкодять вступу країни до блоку

Белград закликали долучитись до антиросійських санкцій.

У Євросоюзі наголосили, що тісні зв'язки Белграда з Москвою шкодять Сербії як країні-кандидатці на вступ до ЄС. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ

«Збереження близьких зв'язків із Росією несумісне з процесом вступу Сербії до складу Європейського Союзу. Це також шкодить її власним національним інтересам», — заявив Боррель журналістам на прес-конференції, інформує ZN.ua .

Він також привітав стратегічний вибір низки Балканських держав, які повністю приєдналися до європейської зовнішньої політики та санкцій.

«Ми хочемо просуватися з розширенням Євросоюзу і надіслали потужний сигнал, що серби повинні скористатись моментом, створеним швидким прогресом України і слідувати тим самим шляхом, у тому самому темпі. Вони отримали унікальну можливість та мають її використати», – пояснив глава європейської дипломатії.

Сербія залишається чи не єдиною європейською країною, яка відмовилася запровадити санкції проти Росії.

Президент Сербії Александр Вучич заявляв, що санкції проти Росії є «аморальними», і він не збирається їх підтримувати. Також очільник Сербії заявив, що Кремль завжди підтримував територіальну цілісність його країни.