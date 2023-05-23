В ЄС попередили Сербію, що зв'язки з Росією шкодять вступу країни до блоку

Белград закликали долучитись до антиросійських санкцій.

У Євросоюзі наголосили, що тісні зв'язки Белграда з Москвою шкодять Сербії як країні-кандидатці на вступ до ЄС. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ

В ЄС попередили Сербію, що зв'язки з Росією шкодять вступу країни до блоку

«Збереження близьких зв'язків із Росією несумісне з процесом вступу Сербії до складу Європейського Союзу. Це також шкодить її власним національним інтересам», — заявив Боррель журналістам на прес-конференції, інформує ZN.ua.

Він також привітав стратегічний вибір низки Балканських держав, які повністю приєдналися до європейської зовнішньої політики та санкцій.

«Ми хочемо просуватися з розширенням Євросоюзу і надіслали потужний сигнал, що серби повинні скористатись моментом, створеним швидким прогресом України і слідувати тим самим шляхом, у тому самому темпі. Вони отримали унікальну можливість та мають її використати», – пояснив глава європейської дипломатії.

Сербія залишається чи не єдиною європейською країною, яка відмовилася запровадити санкції проти Росії.

Президент Сербії Александр Вучич заявляв, що санкції проти Росії є «аморальними», і він не збирається їх підтримувати. Також очільник Сербії заявив, що Кремль завжди підтримував територіальну цілісність його країни.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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