У Києві вилучені зброю та набої передали на потреби військових

У Києві вилучені зброю та набої передали на потреби військових

Столичні прокурори передали на потреби військової частини Міноборони вилучені зброю та боєприпаси. Карабіни та патрони були виявлені та вилучені в межах розслідування кримінального провадження та передані військовим згідно рішення суду.

Про це, як передає , йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської прокуратури. 

“Для потреб українських військових передано значну кількість патронів калібру 7,62х51 для стрільби з бойової нарізної вогнепальної зброї відповідного типу, гвинтівкові патрони калібру 7,62х51 для стрільби з бойової нарізної вогнепальної зброї відповідного типу, 4 карабіни М-14 калібру 7,62х51 та магазини до них”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зброя та набої до неї були виявлені та вилучені в межах розслідування кримінального провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК України).

Наразі за клопотанням прокурора Святошинської окружної прокуратури Києва судом прийнято рішення про передачу на потреби військової частини Міністерства Оборони України вилученої у ході слідства зброї та боєприпасів для виконання бойових завдань на фронті.

Нагадаємо, митниця передала військовим зв’язківцям профільні товари. Серед переданого, зокрема, портативні "глушилки зв’язку", ноутбуки, мобільні телефони та накопичувачі. Це товари, конфісковані та такі, що на інших законних підставах перейшли у власність держави

Фото:  Київської міської прокуратури

КиївВлада

У Києві вилучені зброю та набої передали на потреби військових
У Києві вилучені зброю та набої передали на потреби військових

Олександр Попов, КиевВласть





Интересные новости
Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»
Маємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – ДудаМаємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – Дуда
Залужний привітав Міллі з днем Збройних Сил США: про що ще говорили генералиЗалужний привітав Міллі з днем Збройних Сил США: про що ще говорили генерали
Борис Джонсон стане батьком у восьмий разБорис Джонсон стане батьком у восьмий раз
Ситуація в Бахмуті критична, але українські захисники продовжують тримати оборону — МалярСитуація в Бахмуті критична, але українські захисники продовжують тримати оборону — Маляр
Блок рекламы


Похожие новости
В Києві проведуть військові навчання, можливий рух важкої технікиВ Києві проведуть військові навчання, можливий рух важкої техніки
В уряді Польщі підтвердили початок навчань українських військових на літаках F-16 – ЗМІВ уряді Польщі підтвердили початок навчань українських військових на літаках F-16 – ЗМІ
Тепер офіційно: Байден підтвердив, що США тренуватимуть українських військових для роботи з F-16Тепер офіційно: Байден підтвердив, що США тренуватимуть українських військових для роботи з F-16
Ми дуже близькі до українських лідерів і знаємо їхні потреби у зброї – Держдеп СШАМи дуже близькі до українських лідерів і знаємо їхні потреби у зброї – Держдеп США
Італія візьме участь у підготовці українських військовихІталія візьме участь у підготовці українських військових
Росія збільшила кількість військових на ЗАЕС — «Енергоатом»Росія збільшила кількість військових на ЗАЕС — «Енергоатом»
Швейцарія погодила поправки до закону, які дозволять відправляти зброю УкраїніШвейцарія погодила поправки до закону, які дозволять відправляти зброю Україні
В Києві не знають про миротворчу місію за участі ВатикануВ Києві не знають про миротворчу місію за участі Ватикану
Вивчали ядерну зброю. Білоруські військові в Росії опанували ОТРК Искандер-МВивчали ядерну зброю. Білоруські військові в Росії опанували ОТРК Искандер-М
Гуменюк прокоментувала інформацію про українських військових на лівому березі ХерсонщиніГуменюк прокоментувала інформацію про українських військових на лівому березі Херсонщині
Последние новости
Подгружаем последние новости