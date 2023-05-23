У Києві вилучені зброю та набої передали на потреби військових

Столичні прокурори передали на потреби військової частини Міноборони вилучені зброю та боєприпаси. Карабіни та патрони були виявлені та вилучені в межах розслідування кримінального провадження та передані військовим згідно рішення суду.

Про це, як передає KВ , йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської прокуратури.

“Для потреб українських військових передано значну кількість патронів калібру 7,62х51 для стрільби з бойової нарізної вогнепальної зброї відповідного типу, гвинтівкові патрони калібру 7,62х51 для стрільби з бойової нарізної вогнепальної зброї відповідного типу, 4 карабіни М-14 калібру 7,62х51 та магазини до них”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зброя та набої до неї були виявлені та вилучені в межах розслідування кримінального провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК України).

Наразі за клопотанням прокурора Святошинської окружної прокуратури Києва судом прийнято рішення про передачу на потреби військової частини Міністерства Оборони України вилученої у ході слідства зброї та боєприпасів для виконання бойових завдань на фронті.

Нагадаємо, митниця передала військовим зв’язківцям профільні товари. Серед переданого, зокрема, портативні "глушилки зв’язку", ноутбуки, мобільні телефони та накопичувачі. Це товари, конфісковані та такі, що на інших законних підставах перейшли у власність держави

Фото: Київської міської прокуратури