В ОК "Південь" розповіли, з чим пов’язана активізація обстрілів РФ Миколаївської області

Окупанти завдають ударів із тимчасово окупованої Кінбурнської коси.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що громади Миколаївської області та акваторію Дніпро-Бузького лиману обстрілюють окупанти через можливе залучення миколаївських портів до Чорноморської зернової ініціативи, інформує "Суспільне".

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