В ОК "Південь" розповіли, з чим пов’язана активізація обстрілів РФ Миколаївської області
Окупанти завдають ударів із тимчасово окупованої Кінбурнської коси.
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що громади Миколаївської області та акваторію Дніпро-Бузького лиману обстрілюють окупанти через можливе залучення миколаївських портів до Чорноморської зернової ініціативи, інформує
"Певна активність росіян викликана заявами про активізацію миколаївських портів в рамках зернової угоди. Намагаються протягом дня регулярно обстрілювати морські транспортні шляхи по Дніпро-Бузькому лиману для того, щоб продемонструвати свою присутність і своє умовне панування на цьому напрямку. Тобто залежність України і світових рішень від самих окупантів, від їхньої волі щодо можливості відкриття такого шляху від Миколаєва до загальної зернової угоди", - наголосила Гуменюк, інформує