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2023-05-21
Окупанти завезли сотню поранених в лікарню на Луганщині
Поранені зайняли всі койко-місця.
Російські окупанти використовують у власних цілях цивільні лікарні. Як інформує Генштаб, у Лутугинському районному територіальному медичному об'єднанні окупанти облаштували шпиталь на верхніх поверхах, інформує
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На першому поверсі залишили дитяче відділення.
"Наразі у медичному закладі на лікуванні перебуває близько 100 російських військовослужбовців з пораненнями різного ступеню важкості. Це число є піком можливостей військового шпиталю у наданні медичних послуг", – йдеться у
Персонал цієї лікарні місцевим мешканцям не допомагає.
Оксана Лебедина, ZN.ua