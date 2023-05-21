Окупанти завезли сотню поранених в лікарню на Луганщині

Поранені зайняли всі койко-місця.

Російські окупанти використовують у власних цілях цивільні лікарні. Як інформує Генштаб, у Лутугинському районному територіальному медичному об'єднанні окупанти облаштували шпиталь на верхніх поверхах, інформує ZN.ua.

Окупанти завезли сотню поранених в лікарню на Луганщині
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На першому поверсі залишили дитяче відділення.

"Наразі у медичному закладі на лікуванні перебуває близько 100 російських військовослужбовців з пораненнями різного ступеню важкості. Це число є піком можливостей військового шпиталю у наданні медичних послуг", – йдеться у повідомленні.

Персонал цієї лікарні місцевим мешканцям не допомагає.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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