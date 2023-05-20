РФ перекинула до Бахмута додаткові сили — британська розвідка

Російське керівництво, ймовірно, й далі розглядає захоплення Бахмута як ключову військову мету.

Російські війська перекинули на бахмутський напрямок додаткові сили. За останні чотири дні РФ, ймовірно, передислокувала до кількох батальйонів для посилення цього напрямку, інформує Міноборони Британії в Twitter.

РФ перекинула до Бахмута додаткові сили — британська розвідка
© Минобороны РоSSии/t.me

Зазначається, що це сталося після того, як ЗСУ здобули тактичні переваги на флангах міста та публічних заяв засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина щодо готовності приватної військової компанії "Вагнера" продовжувати бойові дії в цьому секторі.

"Зважаючи на те, що Росія, ймовірно, зберігає в Україні відносно невелику кількість незалучених до бойових дій підрозділів, така передислокація є значним кроком з боку російського командування", – йдеться в повідомленні.

Російське керівництво, ймовірно, продовжує розглядати захоплення Бахмута як ключову військову мету в найближчій перспективі.


Анна Конюченко, ZN.ua





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