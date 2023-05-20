РФ перекинула до Бахмута додаткові сили — британська розвідка

Російське керівництво, ймовірно, й далі розглядає захоплення Бахмута як ключову військову мету.

Російські війська перекинули на бахмутський напрямок додаткові сили. За останні чотири дні РФ , ймовірно, передислокувала до кількох батальйонів для посилення цього напрямку, інформує Міноборони Британії в Twitter.

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Зазначається, що це сталося після того, як ЗСУ здобули тактичні переваги на флангах міста та публічних заяв засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина щодо готовності приватної військової компанії "Вагнера" продовжувати бойові дії в цьому секторі.

"Зважаючи на те, що Росія, ймовірно, зберігає в Україні відносно невелику кількість незалучених до бойових дій підрозділів, така передислокація є значним кроком з боку російського командування", – йдеться в повідомленні.

Російське керівництво, ймовірно, продовжує розглядати захоплення Бахмута як ключову військову мету в найближчій перспективі.