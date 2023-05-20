Перегріта тема контрнаступу шкодить ЗСУ, проте лякає ворогів – Ганна Маляр

Війна – це більше ніж контрнаступ

Міноборони наголошує, що, говорячи про воєнні дії України, не варто робити акцент виключно на контрнаступові. Про це заступниця глави міністерства Ганна Маляр заявила в ефірі телеканалу ICTV, інформує ZN.ua .

© Ганна Маляр / Facebook

«Міноборони України неодноразово заявляло про те, що з лютого 2022 в нас триває оборонна операція. В її рамках і контрнаступ, і оборонні дії, і підготовка резервів, і багато чого ще», - пояснює заступниця міністра оборони. А відтак не варто робити акцент виключно на контрнаступальних заходах. Це може шкодити ЗСУ.

Втім, така перебільшена і не завжди виправдана зосередженість на усьому, що пов’язане з наступальними діями, справила і певний позитивний ефект: через те, що ця тема в ЗМІ «перегріта», ворог став боятись контрнаступу.

Раніше повідомлялося, що росіяни на півдні бояться наступу ЗСУ та готуються до нього.