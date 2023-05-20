Перегріта тема контрнаступу шкодить ЗСУ, проте лякає ворогів – Ганна Маляр
Війна – це більше ніж контрнаступ
Міноборони наголошує, що, говорячи про воєнні дії України, не варто робити акцент виключно на контрнаступові. Про це заступниця глави міністерства Ганна Маляр
«Міноборони України неодноразово заявляло про те, що з лютого 2022 в нас триває оборонна операція. В її рамках і контрнаступ, і оборонні дії, і підготовка резервів, і багато чого ще», - пояснює заступниця міністра оборони. А відтак не варто робити акцент виключно на контрнаступальних заходах. Це може шкодити ЗСУ.
Втім, така перебільшена і не завжди виправдана зосередженість на усьому, що пов’язане з наступальними діями, справила і певний позитивний ефект: через те, що ця тема в ЗМІ «перегріта», ворог став боятись контрнаступу.
Раніше повідомлялося, що росіяни на півдні бояться наступу ЗСУ та готуються до нього.