Росія збільшила кількість військових на ЗАЕС — «Енергоатом»
Наразі військових на станції більше, ніж персоналу.
Росія зосередила на Запорізькій АЕС понад 2500 тисяч озброєних солдатів. Наразі їх там більше, ніж персоналу станції,
«Тобто найбільшу атомну станцію в Європі окупанти повністю перетворили на свою укріплену військову базу», — наголосили на Держпідприємстві.
Як йдеться у повідомленні, кількість ворожих військ зросла і у тимчасово окупованому Енергодарі, куди повернулась окупаційна «влада», яка виїздила на понад два тижні убік Азовського моря.
Повернулися до міста й відновили свою «роботу» ключові служби загарбницького «ладу». Знову функціонують російські відділення банків та місцева «адміністрація».
Водночас, автозаправні станції не працюють через брак пального.
«Але за навіть його наявність виїхати з міста практично неможливо», — розповіли в «Енергоатомі».