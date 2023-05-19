Росія збільшила кількість військових на ЗАЕС — «Енергоатом»

Наразі військових на станції більше, ніж персоналу.

Росія зосередила на Запорізькій АЕС понад 2500 тисяч озброєних солдатів. Наразі їх там більше, ніж персоналу станції, повідомляє «Енергоатом», інформує ZN.ua.

Росія збільшила кількість військових на ЗАЕС — «Енергоатом»
© Енергоатом

«Тобто найбільшу атомну станцію в Європі окупанти повністю перетворили на свою укріплену військову базу», — наголосили на Держпідприємстві.

Як йдеться у повідомленні, кількість ворожих військ зросла і у тимчасово окупованому Енергодарі, куди повернулась окупаційна «влада», яка виїздила на понад два тижні убік Азовського моря.

Повернулися до міста й відновили свою «роботу» ключові служби загарбницького «ладу». Знову функціонують російські відділення банків та місцева «адміністрація».

Водночас, автозаправні станції не працюють через брак пального.

«Але за навіть його наявність виїхати з міста практично неможливо», — розповіли в «Енергоатомі».


Микита Ткаченко, ZN.ua





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