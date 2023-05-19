Росія збільшила кількість військових на ЗАЕС — «Енергоатом»

Наразі військових на станції більше, ніж персоналу.

Росія зосередила на Запорізькій АЕС понад 2500 тисяч озброєних солдатів. Наразі їх там більше, ніж персоналу станції, повідомляє «Енергоатом», інформує ZN.ua .

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«Тобто найбільшу атомну станцію в Європі окупанти повністю перетворили на свою укріплену військову базу», — наголосили на Держпідприємстві.

Як йдеться у повідомленні, кількість ворожих військ зросла і у тимчасово окупованому Енергодарі, куди повернулась окупаційна «влада», яка виїздила на понад два тижні убік Азовського моря.

Повернулися до міста й відновили свою «роботу» ключові служби загарбницького «ладу». Знову функціонують російські відділення банків та місцева «адміністрація».

Водночас, автозаправні станції не працюють через брак пального.

«Але за навіть його наявність виїхати з міста практично неможливо», — розповіли в «Енергоатомі».