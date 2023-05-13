Атака військ РФ на Хмельниччину: відомо про 21 постраждалого — ОВА

У населених пунктах поблизу епіцентру удару потужні вибухові хвилі пошкодили цивільні об‘єкти.

Сьогодні, 13 травня, ворог атакував Хмельниччину ударним дроном, влучивши в один із об‘єктів критичної інфраструктури, який розташований поза межами населених пунктів. Наразі відомо про 21 постраждалу людину, повідомляє Хмельницька ОВА, інформує ZN.ua.

Двоє людей госпіталізовано, іншим надано медичну допомогу та переведено на амбулаторне лікування.

За словами ОВА, в населених пунктах, які знаходяться поблизу епіцентру удару, потужні вибухові хвилі пошкодили цивільні об‘єкти: вибиті вікна та двері, пошкоджені дахи.

Зокрема, пошкоджено навчальні, медичні та культурні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, а також багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.

Повідомляється, що на місці атаки працюють спецслужби, проводиться оцінка завданих збитків та відбувається попередня підготовка для відновлення пошкодженого майна.

Росіяни обстрілювали дронами Україну. Тривога була оголошена спочатку на сході та півдні, потім вона плавно перекочувала на північні і центральні області, а згодом – на захід.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що війська РФ атакували дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Усього зафіксовано 21 пуск, на різних напрямках знищено 17 баражуючих боєприпасів. Крім того, сили ППО вночі збили російський безпілотник оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».


Анастасія Гурін, ZN.ua





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