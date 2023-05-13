Росіяни на півдні бояться наступу ЗСУ та готуються до нього – командир підрозділу «Стугна» Дмитро Лінько

За словами Дмитра Лінька, гарна погода сприяє гарним новинам.

Російські загарбники на півдні готуються до наступу Збройних Сил України, заявив командир підрозділу «Стугна» Дмитро Лінько в ефірі телеканалу «Еспресо». За його словами, окупанти не знають, де українські захисники підуть в наступ, але бояться цього, інформує ZN.ua .

«На півдні відбуваються локальні бої, але тактичних змін на лінії фронту нема. Хороша погода дає можливість й перспективи щодо застосування потрібних дій з нашого боку. Будемо очікувати хороші новини й на південному напрямку», – зауважив Лінько.

За його словами, саме на півдні ворог найбільше очікує активних дій з боку українських військових.

«Як тільки відбувається будь-яка активність, росіяни підіймають ґвалт, що вже почався наступ ЗСУ. Окупанти дійсно цього бояться та готуються. Вони побудували ешелоновану оборону. Але ніхто не знає, де саме відбудеться наступ ЗСУ, якого всі чекають. І це добре, тому що військова таємниця має зберігатися», – додав Лінько.

Раніше секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що план українського контрнаступу ще остаточно не затверджений, тому людей, які знають остаточні наміри українських Збройних сил, наразі не існує. Він підкреслив, що зважаючи на обставини, які будуть на той чи інший момент, буде ухвалюватися рішення щодо відповідного варіанту дій.

За словами очільниці об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталії Гуменюк, російські окупаційні війська почуваються неспокійно перед контрнаступом ЗСУ та розпорошують зусилля на кілька напрямків.