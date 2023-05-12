У Криму розбився черговий російський гелікоптер

У Міноборони РФ визнали, що обидва пілоти загинули.

На території тимчасово окупованого російськими військами Кримського півострову в п’ятницю, 12 травня, розбився російський вертоліт Мі-28 під час навчального польоту. Про це заявили в міністерстві оборони РФ , пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує ZN.ua .

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"Сьогодні під час виконання планового навчально-тренувального польоту в Джанкойському районі Криму зазнав катастрофи гелікоптер Мі-28", – йдеться в повідомленні.

Там запевнили, що гвинтокрил нібито летів без боєкомплекту, а його падіння не завдало руйнувань на землі. При цьому там визнали загибель обох льотчиків.

"Попередньою причиною аварії" ворожі військові назвали "відмову техніки".