ООН не має «плану Б» на випадок, якщо Росія вийде з зернової угоди

Москва неодноразово скаржилася, що не отримує достатньої вигоди від зернової угоди.

Організація об’єднаних націй не має запасного плану на випадок, якщо Росія вийде із зернової угоди, заявив речник ООН Стефан Дюжаррік у відповідь на питання про те, що станеться, якщо Росія виконає погрози вийти з угоди 18 травня.

"Немає плану Б для Чорного моря. Є Чорне море. Ми не можемо пересунути море. Ми не можемо перемістити Босфор", - цитує Дюжарріка " Голос Америки ".

Чорноморська зернова ініціатива з моменту підписання 22 липня дозволила експортувати з трьох чорноморських портів України понад 30 мільйонів тонн зерна та інших продуктів харчування.