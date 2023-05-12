Це краще, ніж ATACMS: у Defense Express розповіли, що ефективність Storm Shadow — 97%

Так, вони можуть знищити Кримський міст. Але для чого?

Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів, що ракети Storm Shadow, які України отримала від Британії учора, набагато кращі від ATACMS, про які Київ просив у партнерів.На 1+1 він пояснив, що це озброєння є набагато мобільнішим, має досконалішу систему наведення на цілі, а також воно може вражати рухомі об'єкти, інформує ZN.ua.

Це краще, ніж ATACMS: у Defense Express розповіли, що ефективність Storm Shadow — 97%
© Maxar Technologies

"Бойова частина у неї вдвічі потужніша за ту саму ATACMS, вона ще й бетонобійна - пробиває армований бетон, ґрунт. Зазвичай такі ракети використовувалися для найбільш захищених об'єктів", - пояснив Катков.

Він додав, що практичне застосування Storm Shadow можливе навіть в умовах роботи ППО, адже ця ракета "... має запрограмований маршрут з оминанням протиповітряної оборони противника". За словами Каткова, її ефективність - 97%.

Редактор Defense Express підтвердив, що Storm Shadow здатна "рознести" Кримський міст.

"Наразі є набагато "цікавіші" цілі для неї - велика кількість авіабаз, зокрема в Криму", - розповів Катков.

Нагадаємо, 12 травня Британія офіційно підтвердила передачу Україні "певної кількості" крилатих ракет Storm Shadow, які б'ють на відстань до 250 кілометрів. У Кремлі оперативно забили на сполох, традиційно пригрозивши "адекватною відповіддю".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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