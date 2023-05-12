Ворог розпочав наступ на шахтарському напрямку – Генштаб

На Донеччині ЗСУ відбили 44 атаки.

Ворог зосереджує свої основні зусилля на веденні наступу на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили тут 44 атаки. Найзапекліші бої ведуться за міста Бахмут та Мар’їнка. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook, інформує ZN.ua.

Ворог розпочав наступ на шахтарському напрямку – Генштаб
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На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступ. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Ступочок. На лиманському напрямку окупанти так само без успіху наступали в районі Серебрянського лісництва. На мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. На авдіївському напрямку минулої доби противник вів наступальні дії в районі Авдіївки, успіху не мав. Ворог спробував наступати на шахтарському напрямку в районі Новомихайлівки, проте тут він також зазнав невдачі.

На решті напрямків ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань тут не виявлено. Російська Федерація продовжує використовувати територію та матеріально-технічну базу республіки Білорусь для проведення підготовки та бойового злагодження підрозділів збройних сил російської федерації, сформованих за мобілізацією. Потім ці підрозділи залучають до ведення бойових дій на території України. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник також зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Раніше повідомлялося, що оновлена карта Deep State вказує на успіхи ЗСУ біля Бахмута та Соледара.


Іван Шевчук, ZN.ua





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