Ірландські військові розпочали підготовку українських сил на Кіпрі

Українців навчають знешкоджувати бомби.

Ірландські військові розпочали навчання українських Збройних сил знешкодженню бомб та розмінуванню, повідомив у вівторок начальник штабу Сил оборони, передає Irish Times, інформує ZN.ua.

Ірландські військові розпочали підготовку українських сил на Кіпрі
© Сили оборони Ірландії

Виступаючи на щорічній конференції Асоціації представників інших звань постійних сил оборони (PDForra), генерал-лейтенант Шон Кленсі сказав, що ірландські війська вже знаходяться на Кіпрі, проводячи базову підготовку українських сил зі знешкодження боєприпасів, що не розірвалися, і розмінування. За його словами, місію координував інший персонал Сил оборони з Німеччини та Брюсселя.

Навчання є частиною місії ЄС з військової допомоги Україні, в рамках якої українські сили проходять військову підготовку від держав-членів, щоб допомогти у відображенні російського вторгнення.

Ірландія зобов'язалася направити до 30 військовослужбовців сил оборони для участі в навчанні в таких сферах, як знешкодження боєприпасів і бойова медицина.

Генерал-лейтенант Кленсі також вказав на додаткові заходи щодо вдосконалення збройних сил у світлі звіту Комісії з Сил оборони за 2022 рік. До них відноситься відкриття Спільного вступного навчального центру в таборі Горманстон, графство Міт, для нового персоналу. Він сказав, що центр ухвалив перший набір новобранців.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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