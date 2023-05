Євросоюз приєднається до Стамбульської конвенції – рішення Європарламенту

Конвенцію не ратифікували шість краєн-членів блоку.

Депутати Європарламенту 472 голосами підтримали ратифікацію Стамбульської конвенції – договору про права людини, спрямованого проти насильства над жінками та домашнього насильства. При цьому, 62 депутати проголосували проти, а 73 – утрималися, йдеться на сайті Європарламенту, інформує ZN.ua .