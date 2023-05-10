Євросоюз приєднається до Стамбульської конвенції – рішення Європарламенту

Конвенцію не ратифікували шість краєн-членів блоку.

Депутати Європарламенту 472 голосами підтримали ратифікацію Стамбульської конвенції – договору про права людини, спрямованого проти насильства над жінками та домашнього насильства. При цьому, 62 депутати проголосували проти, а 73 – утрималися, йдеться на сайті Європарламенту, інформує ZN.ua .

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Європейський Союз підписав Стамбульську конвенцію у 2016 році, проте деякі країни заявляли, що ратифікація документу можлива лише за згоди всіх 27 держав-членів.

Крапку у суперечці поставив у 2021 році Суд Євросоюзу, який постановив, що для цього окремої згоди всіх членів не потрібно і блок може ратифікувати договір.

До того ж, йдеться в рішенні суду, Євросоюз може приєднатися до документа лише в питаннях надання притулку, судової співпраці у кримінальних справах, а також зобов’язання інституцій та органів державного управління ЄС.

Після сьогоднішнього голосування у Європейському парламенті Рада ЄС завершить цей процес.

Наразі шість держав-членів ЄС досі не ратифікували Стамбульську конвенцію: це Болгарія, Латвія, Литва, Словаччина, Угорщина та Чехія.

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами є першим міжнародним документом, який дає юридичне визначення насильству стосовно жінок і встановлює всеосяжну систему правових і політичних заходів для запобігання такому насильству, підтримки жертв і покарання кривдників.