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2023-05-10
НАТО кваліфікує Китай не як загрозу, а як виклик – Бауер
Такий саме стейтмент керівництво НАТО озвучувало і рік тому.
Командування НАТО не вважає Китай військовою загрозою для альянсу і тому не розробляє плани на випадок конфлікту,
© NATO
"Ми кваліфікуємо Китай не як загрозу, а як виклик.<...> І ми не розробляємо військових планів, що стосуються Китаю", - сказав він.
Воночас, за словами Бауера, у альянсі загрозою вважають Росію і міжнародний тероризм. Тому військове командування розробляє плани саме на випадок протистояння з РФ і з терористами.
Він додав, що така позиція альянсу не означає, що командування збройних сил окремих країн-членів не займається стратегічним плануванням на випадок збройного конфлікту з КНР.
Анастасія Дейна, ZN.ua