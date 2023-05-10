НАТО кваліфікує Китай не як загрозу, а як виклик – Бауер

Такий саме стейтмент керівництво НАТО озвучувало і рік тому.

Командування НАТО не вважає Китай військовою загрозою для альянсу і тому не розробляє плани на випадок конфлікту, заявив голова Військового комітету НАТО Роб Бауер на пресконференції в Брюсселі.

НАТО кваліфікує Китай не як загрозу, а як виклик – Бауер
© NATO

"Ми кваліфікуємо Китай не як загрозу, а як виклик.<...> І ми не розробляємо військових планів, що стосуються Китаю", - сказав він.

Воночас, за словами Бауера, у альянсі загрозою вважають Росію і міжнародний тероризм. Тому військове командування розробляє плани саме на випадок протистояння з РФ і з терористами.

Він додав, що така позиція альянсу не означає, що командування збройних сил окремих країн-членів не займається стратегічним плануванням на випадок збройного конфлікту з КНР.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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