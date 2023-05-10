Парламент Франції визнав ПВК Вагнера терористичною організацією
Депутати проголосували одностайно.
Законодавці Національних зборів Франції у вівторок одноголосно схвалили пропозицію, яка закликає уряд Франції та Європейський Союз включити російську приватну військову групу Вагнера до списку терористичних організацій,
331 присутній представник проголосував «за» внесену депутатом від групи Renaissance Бенджаміном Хаддадом пропозицію визнати групу Вагнера терористичною організацією через їхні численні злочини проти цивільного населення в Україні та Африці.
Пропозиція, яка є символічним кроком членів асамблеї, також закликає французький уряд домагатися від ООН внесення ПВК Вагнера до списку терористичних організацій.
Wagner Group наразі вже входить до санкційних списків США, Великої Британії та Європейського Союзу.
У лютому Верховна Рада визнала приватну військову компанію Вагнера міжнародною злочинною організацією.
У січні нижня палата парламенту Канади одностайно підтримала постанову про направлення уряду пропозиції щодо визнання ПВК Вагнера терористичною організацією.