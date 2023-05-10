Парламент Франції визнав ПВК Вагнера терористичною організацією

Депутати проголосували одностайно.

Законодавці Національних зборів Франції у вівторок одноголосно схвалили пропозицію, яка закликає уряд Франції та Європейський Союз включити російську приватну військову групу Вагнера до списку терористичних організацій, повідомляє Franceinfo, інформує ZN.ua .

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331 присутній представник проголосував «за» внесену депутатом від групи Renaissance Бенджаміном Хаддадом пропозицію визнати групу Вагнера терористичною організацією через їхні численні злочини проти цивільного населення в Україні та Африці.

Пропозиція, яка є символічним кроком членів асамблеї, також закликає французький уряд домагатися від ООН внесення ПВК Вагнера до списку терористичних організацій.

Wagner Group наразі вже входить до санкційних списків США , Великої Британії та Європейського Союзу.

У лютому Верховна Рада визнала приватну військову компанію Вагнера міжнародною злочинною організацією.

У січні нижня палата парламенту Канади одностайно підтримала постанову про направлення уряду пропозиції щодо визнання ПВК Вагнера терористичною організацією.