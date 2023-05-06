Армія Косова отримала безпілотники Bayraktar

Про їх придбання у Косові замислились після нападу Росії на Україну.

Армія Косова отримала безпілотники Bayraktar. На озброєння надійшло п’ять одиниць БПЛА, повідомляє Klan Kosova, інформує ZN.ua.

Армія Косова отримала безпілотники Bayraktar
© Український Мілітарний Портал

«Зброя, яка ускладнила життя Владіміру Путіну тепер є частиною Сил безпеки Косова!», — повідомило видання.

Інтелектуальні безпілотні ударні дрони, якими керують з наземної бази, прибули до Косова з Туреччини через майже сім місяців після підписання контракту з компанією-виробником. Угоду підписав міністр оборони Арменд Мехадж.

Рішення про придбання дронів в Косово прийняли після російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, побачивши, яку важливу роль відіграли турецькі БПЛА у боротьбі українців з загарбниками.

Армія Косова отримала БПЛА лише за кілька днів до початку найбільших міжнародних навчань Defender Europe 23. Косово вдруге буде приймаючою країною та бере участь у навчаннях під проводом США з понад 1100 солдатами.

Переговори в Брюсселі щодо зняття напруженості між Косово і Сербією провалилися. Представники сторін не досягли жодного зближення у суперечці щодо напруженої ситуації на півночі Косова під час переговорів у Брюсселі за посередництва ЄС.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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