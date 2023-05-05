Німеччина зможе передавати України більше боєприпасів, ніж обіцяли раніше: завод Rheinmetall збільшує виробництво

Німці готові виготовити щонайменше чверть з мільйона боєприпасів, які ЄС пообіцяв передати Україні протягом року.

Глава німецького оборонного концерну Rheinmetall заявив, що його завод зможе виробляти для України до 600 тисяч артилерійських боєприпасів на рік, передає Handelsblatt.

Німеччина зможе передавати України більше боєприпасів, ніж обіцяли раніше: завод Rheinmetall збільшує виробництво
© Defense Express

У кінці квітня представник представник цієї компанії повідомив журналістам, що потужності компанії дозволяли на той момент виробляти 450 тисяч артилерійських снарядів на рік, 350 тисяч із них – у Європі. В компанії говорили про плани збільшити виробництво, але в невизначеній «перспективі». Тоді Німеччина заявила, що хоче виготовити для України 250 тисяч артилерійських снарядів із мільйона, який пообіцяв Євросоюз.

Заява про збільшення виробництва прозвучала після візиту комісара ЄС із промисловості Тьєррі Бретона на завод Rheinmetall в Унтерлюсі.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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