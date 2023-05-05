На білорусько-російському кордоні помітили підозрілу активність: "Всіх виганяють..."

На кордоні Білорусі з Росією побачили щось дивне.

Так, із різних джерел почала надходити інформація про посилення на білорусько-російському кордоні, а також про спорудження невідомих конструкцій типу КПП.

Як повідомляє видання «Флагшток», у районі прикордонного переходу Червоний Камінь встановлюється щось на кшталт контрольного пункту: «На виїзді з РБ через Добруш встановлюють якісь КПП у вигляді теремків. Працюють прикордонники».

У паблику Вітебська з'явилася інформація, що на російсько-білоруському кордоні між Ліозно та Руднею сьогодні посилено контроль з боку силовиків РБ.

Повідомляється, що ретельно перевіряють насамперед росіян – паспортний контроль тощо. В результаті черга розтягнулася на кілька кілометрів.

Крім того, велика черга з машин вишикувалася на кордоні з Росії по трасі М1: Застінки (РБ) - Червона гірка (РФ).

«Якийсь вагончик поставили білоруси на М1, вже 3 години стоять, перевірка на боці РБ, усіх виганяють із машин, обшукують та записують документи», - цитує «Мотолько Допоможи» одне з повідомлень очевидців.

Раніше до Мінська прилетів борт прикордонного комітету ФСБ РФ , на якому, зокрема, прибув керівник російського прикордонного відомства Володимир Кулішов.

У Мінську він взяв участь у засіданні Колегії Прикордонного комітету так званої союзної держави, де узгодили питання щодо охорони зовнішнього кордону СД.