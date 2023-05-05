На білорусько-російському кордоні помітили підозрілу активність: "Всіх виганяють..."

Лукашенко, Білорусь

На кордоні Білорусі з Росією побачили щось дивне.

Так, із різних джерел почала надходити інформація про посилення на білорусько-російському кордоні, а також про спорудження невідомих конструкцій типу КПП.

Як повідомляє видання «Флагшток», у районі прикордонного переходу Червоний Камінь встановлюється щось на кшталт контрольного пункту: «На виїзді з РБ через Добруш встановлюють якісь КПП у вигляді теремків. Працюють прикордонники».

У паблику Вітебська з'явилася інформація, що на російсько-білоруському кордоні між Ліозно та Руднею сьогодні посилено контроль з боку силовиків РБ.

Повідомляється, що ретельно перевіряють насамперед росіян – паспортний контроль тощо. В результаті черга розтягнулася на кілька кілометрів.

Крім того, велика черга з машин вишикувалася на кордоні з Росії по трасі М1: Застінки (РБ) - Червона гірка (РФ).

«Якийсь вагончик поставили білоруси на М1, вже 3 години стоять, перевірка на боці РБ, усіх виганяють із машин, обшукують та записують документи», - цитує «Мотолько Допоможи» одне з повідомлень очевидців.

Раніше до Мінська прилетів борт прикордонного комітету ФСБ РФ, на якому, зокрема, прибув керівник російського прикордонного відомства Володимир Кулішов.

У Мінську він взяв участь у засіданні Колегії Прикордонного комітету так званої союзної держави, де узгодили питання щодо охорони зовнішнього кордону СД.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
Повістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умовуПовістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умову
Одеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язківОдеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язків
Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - МінреінтеграціїЄдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - Мінреінтеграції
У Польщі створять центр виробництва та обслуговування HIMARSУ Польщі створять центр виробництва та обслуговування HIMARS
Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?
Блок рекламы


Похожие новости
"Репортери без кордонів": Україна піднялася у світовому рейтингу свободи преси, а Росії знову впала"Репортери без кордонів": Україна піднялася у світовому рейтингу свободи преси, а Росії знову впала
Стіна на кордоні з РФ у Фінляндії: почалась підготовка до будівництваСтіна на кордоні з РФ у Фінляндії: почалась підготовка до будівництва
Латвія у квітні розпочне другий етап будівництва стіни на кордоні з БілоруссюЛатвія у квітні розпочне другий етап будівництва стіни на кордоні з Білоруссю
Митрополита УПЦ МП помітили в елітному готелі Трускавця, кадри: "приїхав на Range Rover"Митрополита УПЦ МП помітили в елітному готелі Трускавця, кадри: "приїхав на Range Rover"
Справу українського військового Сергія Панасюка передали в ДБР. Воїн загинув на кордоні з БілоруссюСправу українського військового Сергія Панасюка передали в ДБР. Воїн загинув на кордоні з Білоруссю
Військові Тайваню повідомили про активність 25 літаків та трьох кораблів Китаю біля островаВійськові Тайваню повідомили про активність 25 літаків та трьох кораблів Китаю біля острова
Україна розірвала угоду про спільний контроль на кордоні з БілоруссюУкраїна розірвала угоду про спільний контроль на кордоні з Білоруссю
Україна на кордоні з Молдовою будує фортифікаційні споруди — ДПСУУкраїна на кордоні з Молдовою будує фортифікаційні споруди — ДПСУ
Україна збільшить оборонну смугу на кордоні з Білоруссю та РосієюУкраїна збільшить оборонну смугу на кордоні з Білоруссю та Росією
Польща закриває перехід на кордоні з Білоруссю і вводить нові санкціїПольща закриває перехід на кордоні з Білоруссю і вводить нові санкції
Последние новости
Подгружаем последние новости