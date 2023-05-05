Ще одна країна планує запровадити обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України

Молдова ймовірно приєднається до заборони, яку ввели деякі інші європейські країни.

Міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля заявив, що йог країна ймовірно запровадить обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє NewsMaker, інформує ZN.ua.

Ще одна країна планує запровадити обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України

Очільник міністерства сільського господарства під час розмови з головою делегації ЄС у Молдові Янісом Мажейксом розповів про намір ввести "заходи, які запровадили деякі країни ЄС щодо імпорту зернових та олійних культур з України".

Водночас Боля додав, що уряд Молдови хоче компенсувати аграріям акциз на дизельне пальне, яке вони використовують, і запровадити субсидії для купівлі засобів для захисту рослин і добрив.

Раніше Європейська комісія пропонувала п’ятьом державам Євросоюзу Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини відмовитися від обмежень щодо імпорту української продукції, в обмін на грошову підтримку.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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