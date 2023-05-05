Глава МЗС Естонії обговорить із генсеком НАТО вступ України в Альянс

Також обговорюватимуть війну РФ проти України.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна у п'ятницю, 5 травня, зустрінеться в Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Однією з ключових тем обговорення буде вступ України в НАТО. Про це повідомляє ERR, інформує ZN.ua.

«Одна дуже важлива тема - це статус України у питанні вступу до НАТО», - заявив Цахкна.

Він додав, що зустріч лідерів НАТО у Вільнюсі пройде у липні і його країна активно працює з союзниками над тим, щоб Україна отримала чітке послання та чітко сформульовану публічну декларацію щодо подальших кроків у процесі приєднання до Альянсу.

Цахкна наголосив, що вже недостатньо просто декларувати, що Україні раді в НАТО.

«Треба йти далі дуже конкретними кроками. Тож зустріч із генсеком НАТО дуже важлива», - додав глава МЗС Естонії.

Крім того, на зустрічі зі Столтенбергом Цахкна планує обговорити агресію РФ проти України.

Попри те, що сценарій запрошення України до НАТО вже у Вільнюсі виглядає як малореалістичний, у Києва насправді немає права на іншу позицію.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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