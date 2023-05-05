На тимчасово окупованих територіях загарбники примусово паспортизують дітей від 14 років — ЦНС

Якщо дитина не отримає документи РФ, то батьки платитимуть штраф, а згодом їх навіть можуть позбавити батьківських прав.

На тимчасово окупованих територіях загарбники примусово паспортизують дітей від 14 років — ЦНС
© НТВ

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники примусово паспортизують дітей від 14 років. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua.

Зокрема, росіяни заявили, що всі жителі тимчасово окупованих територій віком 14 років зобов’язані отримати російський паспорт. В іншому випадку батьки дітей платитимуть штраф, а в подальшому їх навіть можуть позбавити батьківських прав.

Крім того, всіх дітей, народжених після 30 вересня 2022 року на тимчасово окупованих територіях росіяни автоматично визнають «громадянами РФ».

В ЦНС пояснили, що таким чином загарбники штучно нарощують паспортизацію аби «виправдати» окупацію регіону.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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