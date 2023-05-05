На тимчасово окупованих територіях загарбники примусово паспортизують дітей від 14 років — ЦНС

Якщо дитина не отримає документи РФ, то батьки платитимуть штраф, а згодом їх навіть можуть позбавити батьківських прав.

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На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники примусово паспортизують дітей від 14 років. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua .

Зокрема, росіяни заявили, що всі жителі тимчасово окупованих територій віком 14 років зобов’язані отримати російський паспорт. В іншому випадку батьки дітей платитимуть штраф, а в подальшому їх навіть можуть позбавити батьківських прав.

Крім того, всіх дітей, народжених після 30 вересня 2022 року на тимчасово окупованих територіях росіяни автоматично визнають «громадянами РФ ».

В ЦНС пояснили, що таким чином загарбники штучно нарощують паспортизацію аби «виправдати» окупацію регіону.