Мир має бути встановлений на умовах України – прем'єр Норвегії

Все більше лідерів демократичних країн публічно заявляють про те, що війна має закінчитись на умовах України.

Мир в Україні має бути встановлений на умовах України: таку тезу публічно підтримав і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. Раніше про це заявляли інші західні лідери, зокрема Еммануель Макрон і Маріо Драгі.

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"Ми будемо опікуватися питаннями української формули миру. 10 пунктів формули - дуже амбітний і справедливий план. Ми будемо дивитися на кожен пункт, щоб знати, де ми можемо зробити свій внесок. Ми не хочемо, щоб це було лише на ваших плечах", - сказав прем'єр Норвегії, звертаючись до президента України Володимира Зеленського на пресконференції з учасниками саміту країн Північної Європи.

Стере запевнив Зеленського, що його країна буде підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".

"Північ Європи з вами, зокрема в питаннях євроінтеграції та членства в НАТО", - додав він.