Мир має бути встановлений на умовах України – прем'єр Норвегії

Все більше лідерів демократичних країн публічно заявляють про те, що війна має закінчитись на умовах України.

Мир в Україні має бути встановлений на умовах України: таку тезу публічно підтримав і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. Раніше про це заявляли інші західні лідери, зокрема Еммануель Макрон і Маріо Драгі.

Мир має бути встановлений на умовах України – прем'єр Норвегії
© Офіс президента

"Ми будемо опікуватися питаннями української формули миру. 10 пунктів формули - дуже амбітний і справедливий план. Ми будемо дивитися на кожен пункт, щоб знати, де ми можемо зробити свій внесок. Ми не хочемо, щоб це було лише на ваших плечах", - сказав прем'єр Норвегії, звертаючись до президента України Володимира Зеленського на пресконференції з учасниками саміту країн Північної Європи.

Стере запевнив Зеленського, що його країна буде підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".

"Північ Європи з вами, зокрема в питаннях євроінтеграції та членства в НАТО", - додав він.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Одеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язківОдеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язків
Повістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умовуПовістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умову
Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?
Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - МінреінтеграціїЄдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - Мінреінтеграції
Ексдиректор ДПЗКУ, який розтратив 60 млн доларів, уклав угоду зі слідством та заплатив штраф 17 тис гривеньЕксдиректор ДПЗКУ, який розтратив 60 млн доларів, уклав угоду зі слідством та заплатив штраф 17 тис гривень
Блок рекламы


Похожие новости
Кулеба: F-16 на озброєнні України могли б запобігти продовольчій кризі у світіКулеба: F-16 на озброєнні України могли б запобігти продовольчій кризі у світі
Розвідка США не має даних про причетність України до атаки безпілотників на КремльРозвідка США не має даних про причетність України до атаки безпілотників на Кремль
У США оголосили новий пакет військової підтримки для УкраїниУ США оголосили новий пакет військової підтримки для України
У Білому домі привітали позицію МакКарті стосовно УкраїниУ Білому домі привітали позицію МакКарті стосовно України
Кабмін визначив відповідального за переклади актів ЄС щодо євроінтеграції УкраїниКабмін визначив відповідального за переклади актів ЄС щодо євроінтеграції України
Розвідка РФ намагалася купити в Норвегії мінісубмарини та підводне обладнання – ЗМІРозвідка РФ намагалася купити в Норвегії мінісубмарини та підводне обладнання – ЗМІ
Переговори про вступ України в ЄС можуть розпочатися вже цього року — глава МЗС ЧехіїПереговори про вступ України в ЄС можуть розпочатися вже цього року — глава МЗС Чехії
На розмінування України потрібно $40 млрд або 70 років – ВерещукНа розмінування України потрібно $40 млрд або 70 років – Верещук
Клуб зрадників: до нового «руху» Медведчука увійшли політтехнологи, які втекли з України – «Схеми»Клуб зрадників: до нового «руху» Медведчука увійшли політтехнологи, які втекли з України – «Схеми»
Віцеспікерка парламенту Угорщини: для вступу України до НАТО потрібен дозвіл РосіїВіцеспікерка парламенту Угорщини: для вступу України до НАТО потрібен дозвіл Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости