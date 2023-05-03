Польща збирається замовити протикорабельні комплекси на $720 мільйонів — ЗМІ
Вони будуть виготовлені в Норвегії.
Польща збирається посилити берегову оборону ракетними комплексами Naval Strike Missile (NSM). На озброєнні країни вже стоять такі системи. Про це повідомляє польське мілітарне видання
За інформацією польського медіа, Міністерство національної оборони завершує переговори про закупівлю великої партії берегових ракетних комплексів з ракетами NSM для Військово-морських сил. Сума угоди склала приблизно $720 млн.
NSM - протикорабельна ракета, розроблена компанією Kongsberg Defense & Aerospace. Вона використовує інерціальну систему і GPS та має тепловізійну систему наведення, яка починає працювати на фінальній стадії польоту.
Ракета має довжину майже 4 метри, розмах крила 1,4 метра, і здатна вражати цілі на відстані близько 200 км. Вага NSM становить 344 кг. Зараз на озброєнні ВМС Польщі перебуває дві батареї NSM. Першу замовили у 2008 році й отримали у 2012-му. Другу батарею Польща отримала 2017 року.