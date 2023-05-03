Польща збирається замовити протикорабельні комплекси на $720 мільйонів — ЗМІ

Вони будуть виготовлені в Норвегії.

Польща збирається посилити берегову оборону ракетними комплексами Naval Strike Missile (NSM). На озброєнні країни вже стоять такі системи. Про це повідомляє польське мілітарне видання Defence24 , інформує ZN.ua .

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За інформацією польського медіа, Міністерство національної оборони завершує переговори про закупівлю великої партії берегових ракетних комплексів з ракетами NSM для Військово-морських сил. Сума угоди склала приблизно $720 млн.

NSM - протикорабельна ракета, розроблена компанією Kongsberg Defense & Aerospace. Вона використовує інерціальну систему і GPS та має тепловізійну систему наведення, яка починає працювати на фінальній стадії польоту.

Ракета має довжину майже 4 метри, розмах крила 1,4 метра, і здатна вражати цілі на відстані близько 200 км. Вага NSM становить 344 кг. Зараз на озброєнні ВМС Польщі перебуває дві батареї NSM. Першу замовили у 2008 році й отримали у 2012-му. Другу батарею Польща отримала 2017 року.