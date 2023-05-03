Розвідка РФ намагалася купити в Норвегії мінісубмарини та підводне обладнання – ЗМІ
Отримання високотехнологічного обладнання для підводних робіт знаходиться у пріоритеті ГРУ
У Норвегії триває розкриття російських шпигунів, що працювали під дипломатичним прикриттям. Як
Наприкінці 2021 року із норвезькою компанією зв’язався розвідник, який не приховував, що є росіянином та зацікавився купівлею високотехнологічних вимірювальних інструментів. За товар він намагався розраховуватися готівкою. Коли його інтереси зайшли у «сіру зону» продуктів подвійного призначення, то PST втрутився у ці процеси. Росіянин зник після того, як пообіцяв надати документи щодо кінцевого споживача продукції.
У той же час інший офіцер ГРУ зв’язався із норвезькою компанією-експлуатантом мінісубмарин, що використовуються дистанційно замість водолазів, особливо на великих глибинах. Клієнт хотів купити дві мінісубмарини – пояснював, що це «подарунок для брата». Після втручання PST угода була зірвана.
У 2019 році офіцер ГРУ звернувся до норвезького підприємства, що продає підводну техніку та був зацікавлений у придбанні вимірювального обладнання для використання під водою, включаючи товщиноміри та інші різноманітні прилади. Він не приховував, що є працівником посольства РФ й навіть приїздив на автівці з дипломатичними номерами. Про угоди із росіянином компанія повідомила PST лише після початку повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022 року.
Даг Рьох’єлл вважає, що російська розвідка зараз цікавиться технологічною продукцією, якої РФ потребує ще більше, ніж раніше, враховуючи санкції. PST бачить тенденцію в спробах Росії придбати підводні технології – вони є високим пріоритетом для росіян.
Раніше журналісти скандинавських країн розкрили імена десятків російських шпигунів, що працювали або працюють на ГРУ, ФСБ чи СВР під дипломатичним прикриттям у посольствах РФ у Фінляндії, Норвегії, Швеції та Данії. Частину з них вже вислали за межі країн. За даними Politico, кремль намагається відновити шпигунську мережу у Європі, яка була зруйнована масовою висилкою російських розвідників, які вдавали з себе дипломатів.