Розвідка РФ намагалася купити в Норвегії мінісубмарини та підводне обладнання – ЗМІ

Отримання високотехнологічного обладнання для підводних робіт знаходиться у пріоритеті ГРУ

У Норвегії триває розкриття російських шпигунів, що працювали під дипломатичним прикриттям. Як повідомляє E24 із посиланням на Норвезьку поліційну службу безпеки (PST), відомі щонайменше три випадки, коли російська розвідка купила або намагалася придбати високотехнологічні продукти, що могли б використовуватися в оборонній промисловості РФ. За словами радника із контррозвідки PST Дага Рьох’єлла, агенти Головного розвідувального управління МО РФ (ГРУ) діяли у Норвегії як працівники дипломатичної місії Росії, але у контактах із норвезькими підприємствами не завжди представлялися дипломатами, інформує ZN.ua.

Розвідка РФ намагалася купити в Норвегії мінісубмарини та підводне обладнання – ЗМІ
Російська розвідка полює на підводні технології Норвегії
© Blueeye Robotics

Наприкінці 2021 року із норвезькою компанією зв’язався розвідник, який не приховував, що є росіянином та зацікавився купівлею високотехнологічних вимірювальних інструментів. За товар він намагався розраховуватися готівкою. Коли його інтереси зайшли у «сіру зону» продуктів подвійного призначення, то PST втрутився у ці процеси. Росіянин зник після того, як пообіцяв надати документи щодо кінцевого споживача продукції.

У той же час інший офіцер ГРУ зв’язався із норвезькою компанією-експлуатантом мінісубмарин, що використовуються дистанційно замість водолазів, особливо на великих глибинах. Клієнт хотів купити дві мінісубмарини – пояснював, що це «подарунок для брата». Після втручання PST угода була зірвана.

У 2019 році офіцер ГРУ звернувся до норвезького підприємства, що продає підводну техніку та був зацікавлений у придбанні вимірювального обладнання для використання під водою, включаючи товщиноміри та інші різноманітні прилади. Він не приховував, що є працівником посольства РФ й навіть приїздив на автівці з дипломатичними номерами. Про угоди із росіянином компанія повідомила PST лише після початку повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022 року.

Даг Рьох’єлл вважає, що російська розвідка зараз цікавиться технологічною продукцією, якої РФ потребує ще більше, ніж раніше, враховуючи санкції. PST бачить тенденцію в спробах Росії придбати підводні технології – вони є високим пріоритетом для росіян.

Раніше журналісти скандинавських країн розкрили імена десятків російських шпигунів, що працювали або працюють на ГРУ, ФСБ чи СВР під дипломатичним прикриттям у посольствах РФ у Фінляндії, Норвегії, Швеції та Данії. Частину з них вже вислали за межі країн. За даними Politico, кремль намагається відновити шпигунську мережу у Європі, яка була зруйнована масовою висилкою російських розвідників, які вдавали з себе дипломатів.


Стас Константинов, ZN.ua





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